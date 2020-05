Oppositie is akkoord met fietsstraten in centrum… maar keurt ze tijdens stemming toch af Didier Verbaere

27 mei 2020

10u01 0 Wetteren Het inrichten van fietsstraten in zowat het hele centrum van Wetteren werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Ook de voltallige oppositie vond het een goed plan, maar keurde het tijdens de stemming toch af. En enkele handelaars vroegen in een brief aan het schepencollege uitstel door de coronacrisis maar binnenkort worden de fietsstraten dus ingericht.

De Markt, Kerkstraat, Schoolstraat, Schooldreef, Jagerstraat, Lange en Korte Kouterstraat, Stationsstraat, Hoenderstraat, Florimond Leirensstraat, het deel van de Hekkerstraat tussen Florimond Leirensstraat en Kerkstraat en het deel van de Wegvoeringstraat tussen Markt en Molenstraat worden ingericht als fietsstraat. Dat wil zeggen dat de fietser in dit gebied de bevoorrechte weggebruiker is. Auto’s blijven toegelaten, de maximale snelheid blijft, zoals vandaag, 30 kilometer per uur en er worden geen parkeerplaatsen opgeofferd. Het enige verschil met de situatie vandaag is dat auto’s geen fietsers mogen inhalen.

Het fietsstratenplan was één van de kernpunten in het bestuursakkoord. CD&V, Groen&Co, Eén Wetteren en Sp.a willen 25 procent van het centrum inrichten als fietsstraat. Het plan kreeg gunstig advies van de mobiliteitsraad en Fietsberaad Vlaanderen. En ook in een voorafgaande commissie waren er geen bezwaren. Maar op de gemeenteraad keurde de oppositie haar kar. “Een goed plan. Ook wij zijn voor fietsstraten, maar we gaan toch tegenstemmen”, klonk het bij raadslid Paul Lauwers (Open Vld). “Het huiswerk is niet goed gemaakt en er was te weinig communicatie met de betrokken handelaars.”

Protest handelaars

Enkele middenstanders schreven inderdaad een brief aan het schepencollege om uitstel te vragen voor één of twee jaar gezien de huidige situatie van de handelaars in coronatijden. “Wij hebben geluisterd naar de handelaars, maar dit plan was reeds lang vooraf gekend. Ik ben zelf handelaar geweest (koffiebar) en deel hun bezorgdheid. Winkels en horeca heeft het moeilijk in deze tijden. Maar dit dossier aangrijpen als de doodsteek voor de middenstand, waar ik veel respect voor heb, is een brug te ver. Auto’s blijven nog steeds welkom in het centrum van Wetteren. Dat zal ook blijven na de aanduiding van de fietsstraten. Dit is geen anti-auto voorstel, maar wel een fietsvriendelijk. Wij kiezen voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers”, weerlegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) de kritiek.