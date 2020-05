Opnieuw openbare markten in Wetteren, Merelbeke, Melle, Laarne en Oosterzele Didier Verbaere

13 mei 2020

17u27 130 Wetteren De marktkramers slaan volgende week opnieuw hun kraam op in Wetteren, Merelbeke, Melle, Laarne en Oosterzele. Na het groene licht van de Nationale Veiligheidsraad mogen ze opnieuw open met een maximum van 50 kramen per markt.

In Wetteren gaan volgende week zowel de donderdagmarkt op de Markt als de zondagsmarkt op het Felix Beernaertsplein door. “We bekijken nog hoe we dit praktisch gaan organiseren. Onze marktleider is dit al enkele dagen aan het uittekenen. Voor de donderdagmarkt zijn er verschillende scenario’s met een markt op de centrale Markt maar ook een deel op de Bergstraat en in de Molenstraat”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren.

Normaal gezien staan er zo’n vijftigtal kramen op de donderdagmarkt. “Afwachten of ze allemaal zullen en willen komen. Maar we hebben ruimte genoeg om het veilig te organiseren”. De zondagsmarkt, met voornamelijk groenten, kip-aan-t-spit en bloemenhandelaars, is kleiner en kan eveneens georganiseerd worden. “We bekijken ook om de in- en uitgangen van beide markten af te sluiten zodat we het aantal bezoekers onder controle kunnen houden”, aldus Pardaen.

“Nu het groen licht definitief is, wordt intern en in overleg met alle bevoegde diensten, bekeken hoe dit kan georganiseerd worden binnen de voorwaarden zoals de veiligheidsraad deze heeft uitgevaardigd. Maar we zijn inderdaad van plan om onze donderdagmarkt opnieuw op te starten”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V) van Merelbeke.

In Oosterzele, waar vandaag al enkele essentiële voedingswagens waren toegelaten in de deelgemeentes, verhuizen de marktkramers vanaf maandag weer naar Gijzenzele en op woensdag naar het grote dorpsplein van Scheldewindeke. “We gaan de kramen rug aan rug plaatsen zodat mensen niet tussen maar in een cirkel rond de kramen moeten wandelen om de afstand te bewaren. Een ideetje dat ik gestolen heb van een liberale collega-burgemeester”, lacht burgemeester Johan Van Durme (CD&V).

In Melle zal de lokale markt volgende week vrijdag eveneens open zijn. “Met respect voor de social distancing”, zegt burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V). “Moet kunnen. We hebben een circulatieplan”, zegt ook burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) die ook op vrijdag 22 mei de markt in Laarne weer heropent.