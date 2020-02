Opnieuw ongeval aan Frunpark Didier Verbaere

20 februari 2020

18u12 0 Wetteren Op de Oosterzelesteenweg in Wetteren knalden donderdagnamiddag opnieuw twee wagens op elkaar ter hoogte van de in-en uitrit van het shoppingcenter Frunpark. Een Renault moest er met zware schade worden getakeld. Er vielen volgens onze bronnen geen gewonden.

De op- en afrit van het Frunpark zorgt al jaren voor controverse en onveilige verkeerssituaties. Er vielen zelfs al dodelijke slachtoffers. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet enkele maanden geleden al een doorlopende witte middenstreep schilderen zodat je vanuit Wetteren de drukke steenweg niet meer mag dwarsen. Of het ongeval donderdagnamiddag op die manier is gebeurd, is nog niet geweten.