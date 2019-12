Opnieuw geïmproviseerd tentenkamp voor vluchtelingen aan snelwegparking E40 in Wetteren Didier Verbaere

02 december 2019

14u34 9 Wetteren Langs de E40 in Wetteren is er sinds enkele dagen opnieuw een geïmproviseerd tentenkamp voor transmigranten. Daar houden vluchtelingen op doortocht zich bij valavond schuil en proberen ze ‘s nachts op de parking in een vrachtwagen richting Verenigd Koninkrijk te klimmen. De lokale en federale politie beloven extra controles.

De jongste maanden bleef het vrij rustig rond de vluchtelingenproblematiek langs de E40 in Wetteren. Na eerdere problemen en acties werd de snelwegparking extra beveiligd met vlijmscherpe prikkeldraad en extra hekken. Even leek de stroom vluchtelingen een andere weg te hebben gevonden maar het probleem duikt sinds enkele weken opnieuw op. Langs de E40 in Wetteren, in de richting van de kust, ligt een geïmproviseerd tentenkamp voor vluchtelingen verscholen. Het kleine maar platgetreden paadje erheen, wijst op heel wat passage. Enkele zeilen en tenten vormen een kamp dat is onttrokken aan het zicht tussen de bomen. Het kamp ligt op amper enkele tientallen meters van de afgesloten vrachtwagenparking en enkele honderden meters van het commissariaat van de federale wegpolitie.

Eten en flessen water

Tussen de bomen is zeildoek gespannen waaronder slaapzakken hangen te drogen. En op de grond liggen zeilen uit een survivaluitrusting van B.C.B. International, een Britse firma uit Cardiff die gespecialiseerd is in overlevingsmateriaal en humanitaire pakketten. Er liggen ook heel wat rugzakken en kledij, evenals eten en flessen water voor de volgende stroom vluchtelingen op zoek naar een beter leven. Helaas zijn ze slachtoffer van internationale mensensmokkelaars.

“De jongste week kregen we weer heel veel klachten binnen over de dagelijkse transmigrantenstroom richting snelwegparking E40. Maar bewoners zijn het beu om naar de politie te bellen omdat er toch niet gereageerd wordt”, zegt gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang). Dat wordt ontkend bij de lokale politie. Zij zet regelmatig controleacties op en pakte vorige donderdag nog negen transmigranten op in de buurt van de E40. Ook de federale politie gaat de controles opvoeren.

Half september liet burgemeester Alain Pardaen de beveiligde vrachtwagenparking drie maanden sluiten nadat een transmigrant het leven liet bij een steekpartij.