Opnieuw doorgaand verkeer op Markt mogelijk: handelaars blij, Fietsersbond spreekt van gemiste kans Didier Verbaere

14 september 2020

19u04 0 Wetteren De knip op de Markt van Wetteren is weggehaald en er is sinds maandag opnieuw doorgaand verkeer mogelijk langs de kerk en de Kerkstraat. En dat lokt reacties uit bij voor en tegenstanders.

Niet iedereen was tevreden met de maatregel die de gemeente nam na de heropening van de horeca na de lockdown op 8 juni. Ter hoogte van de kerk werd een kiosk voor kleine optredens geplaatst en de terrassen mochten op de verkeersvrije straat uitbreiden. Maar toen ook doorrijden over de parking onmogelijk werd gemaakt, begonnen de handelaars te morren over het autoluwe centrum. Dat zorgde volgens hen voor minder volk en dus minder omzet in de zomer. Aan de etalages hangen alvast affiches met de boodschap: Wetterse handelaars willen geen knip.

De Fietsersbond is niet tevreden dat het plein weer ingepalmd wordt door autoverkeer. “Wetteren maakt daarmee een andere keuze dan een aantal omliggende gemeentes, die langzaamaan hun centrum autoluw maken. Jammer”, postte de Fietsersbond. De uitgebreide terrassen mogen wel nog op het Marktplein blijven staan tot het einde van de maand.