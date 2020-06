Opnieuw degustaties in Heilig Hart Brouwerij dit weekend Didier Verbaere

12 juni 2020

16u40 1 Wetteren De Heilig Hart Brouwerij in de voormalige kerk van Wetteren Kwatrecht zet dit weekend de kerkdeuren weer open voor zomerse degustaties. Wel beperkt in kleine groepjes en vooraf te reserveren.

“Door de coronacrisis konden we de laatste maanden niet openen als kerkcafé, eventlocatie en zelfs geruime tijd niet als winkel. Maar we kregen als winkel de toestemming van FOD Economie om onze producten aan klanten te laten ontdekken via deze degustatie. Dus proef, geniet en ontdek onze nieuwe 40 natuurwijnen in deze zomerdegustatie”, zegt Hans Dusselier. Hij richtte in zijn kerk zijn wijnwinkel en sinds vorig jaar ook een brouwerij in. Van zaterdag 13 tot maandag 15 juni zijn er degustaties in veilige omstandigheden.

“Omwille van de veiligheid hebben we de degustatie per dag in twee tijdsloten van telkens 3 uur ingedeeld. We vragen om in te schrijven via een ticketsysteem. Deelnemen kost 5 euro, maar dat bedrag wordt afgetrokken van een eventuele aankoop deze maand”, besluit Hans. Reserveren kan op http://www.desolari.be/shop?search=zomer