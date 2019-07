Opnieuw Big Jump na bevredigende resultaten bevissing Molenbeek Didier Verbaere

09 juli 2019

22u47 0 Wetteren Vier jaar na de laatste sprong voor proper water wordt er zondag nog eens een Big Jump in de Molenbeek in Massemen georganiseerd. En dit na bevredigende resultaten van een bevissing in de beek. Die leverde een aardige vangst op.

Vier jaar geleden stopte de organisatie van de Big Jump in Massemen ermee. “We waren teleurgesteld dat de Europese kaderrichtlijn voor proper water in Vlaanderen niet gehaald werd in 2015. Naar aanleiding van 1000 jaar Massemen en omdat we extra gemotiveerd zijn doordat de elektrische bevissing van 27 juni door het ANB en de provincie O-VL zo hoopvol was voor de Molenbeek, gaan de opnieuw springen”, zegt Agnes Bellemans.

Aardige buit

Uit die recente bevissing van de Molenbeek door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provinciale Visserijcommissie blijkt dat de jarenlange investeringen in waterzuivering en het herstel van de Molenbeek in Massemen voorzichtig resultaat geeft. “Daar waar tijdens een bevissing 6 jaar geleden in de Molenbeek amper 2 palingen en een stekelbaarsje werden geteld, vonden we deze keer 5 verschillende soorten: paling (10), riviergrondel (21), driedoornige stekelbaars (18), tiendoornige stekelbaars (5), blauwbandgrondel (6) en de Chinese wolhandkrab (een invasieve exoot). Het leven komt dus stilaan terug en dat is grotendeels te danken aan de toegenomen zuivering van industrieel- en huishoudelijk afvalwater dat nu minder in beken en rivieren terechtkomt”, meldt het Agentschap Natuur en Bos. Zij willen verder blijven optreden tegen illegale lozingen en de natuurlijke structuur van de wateren verder herstellen zodat vissen zich weer vrij kunnen verplaatsen tussen hun voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden.

Big Jump en randanimatie

“Zondag wordt om 15 uur stipt gesprongen in de Molenbeek. Springers dragen schoenen, duiken niet en kinderen springen enkel onder begeleiding van een volwassene. Belleman Wim De Coene geeft het startschot. Vanaf 11 uur kan je aan de beek in de Molenbeekstraat terecht voor een (eigen) picknick en randanimatie. Organisaties zoals Natuurpunt, Imker en RLSD staan er met infostanden en er zijn liveoptredens. Bij honger en dorst zijn er ijsjes, het nieuwe Lindebier en Pikaflor, pannenkoeken, berloumihamburgers. Dit alles gebeurt met de milde steun van Ajinomoto Wetteren en het gemeentebestuur van Wetteren”, besluit Agnes.