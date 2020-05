Opnieuw 23 overtredingen tegen coronamaatregelen Didier Verbaere

11 mei 2020

12u45 8 Wetteren In de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden de afgelopen week 23 overtredingen vastgesteld tegen de coronamaatregelen. Eén handelszaak werd ook op de vingers getikt omdat het winkelen er niet veilig kon gebeuren. Sinds het begin van de crisis werden 404 processen-verbaal uitgeschreven in de zone.

De afgelopen week zijn er opnieuw 23 overtredingen vastgesteld tegen de coronamaatregelen. Vaak ging het om niet-noodzakelijke verplaatsingen of verboden samenscholingen op het openbaar domein of in een woning. Ook werd een proces-verbaal opgesteld omdat een persoon weigerde een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. Een handelszaak werd op de vingers getikt omdat ze niet de nodige maatregelen voor veilig winkelen had getroffen.

“Sinds het begin van de coronacrisis in ons land zijn 404 processen-verbaal opgesteld binnen onze politiezone wegens overtredingen op de vooropgestelde maatregelen.” Waarschuwingen worden in de zone niet meer gegeven.