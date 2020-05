Opmerkelijke stijging van diefstallen op werven in politiezone Wetteren Didier Verbaere

05 mei 2020

12u29 0 Wetteren Nu we allemaal in ons kot blijven, viseren dieven steeds vaker werven in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. Ook het aantal inbraken met list, waarbij daders met een smoes proberen binnen dringen, stijgt. “Bij elke verdachte handeling vragen we om onmiddellijk 101 te bellen”, zegt de politie.

Sinds de lockdown daalt het aantal inbraken in woningen en viseren dader(s) zich op leegstaande werven. Op de Brusselsesteenweg in Wetteren werd dinsdagochtend een diefstal vastgesteld van werkmateriaal in een werfkeet. Er werd ook ingebroken in een wagen aan Nieuwe Brug. De ruit was ingeslagen en er werden geld, een bankkaart, een laptop en een GSM gestolen. In Wichelen werden vorige donderdag twee warmtecollectoren op een werf in de Stationsstraat gestolen. En woensdag was er een inbraak met diefstal in een loods op Ertbrug in Wetteren. Net als in een loods op de Serskampsteenweg in Wetteren. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.

Meer diefstallen met list

“In deze periode van lockdown gaat het aantal diefstallen met list de hoogte in. De daders van diefstallen met list bellen aan bij geïsoleerde en meer kwetsbare mensen en zeggen dat zij de naleving van de lockdownregels komen controleren. Het is dus belangrijk om eerst te checken wie aan de deur staat, alvorens open te doen of ze gesloten te houden bij twijfel. Vraag ook steeds een dienstkaart aan mensen die beweren dat ze controles komen doen. En kijk of er een firmawagen of politievoertuig te zien is. Bij elke verdachte handeling bel je meteen 101”, meldt de politie.