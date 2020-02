Opgepast voor hondenlokkers die je huisdier willen stelen Didier Verbaere

07 februari 2020

17u21 76 Wetteren Een hondenkapster uit Wetteren waarschuwt via sociale media voor hondendieven in de regio. Ook de politie werd op de hoogte gesteld.

“Een klant van me aan het Bourgondisch Kruis in Kwatrecht was deze week net op tijd. Haar hond werd naar de omheining van de tuin gelokt waar enkele verdachten hem probeerden te vangen met een net. Dat was reeds de tweede keer. De daders komen in een bestelwagen met Poolse nummerplaten. Let dus alsjeblief op je hond als hij ook maar even naar buiten gaat voor een plasje en bel de politie als je iets verdacht ziet. Je wil toch niet dat je hondje als aas gebruikt wordt bij hondengevechten”, zegt de kapster.

De politie is op de hoogte van de feiten. Bij verdachte handelingen wordt gevraagd steeds 101 te bellen voor interventies.