Opgelet voor deze nieuwe manier van oplichten: oplichters doen zich voor als zoon of dochter met defecte gsm en vragen je om geld via WhatsApp Didier Verbaere

28 september 2020

12u20 0 Wetteren/Laarne/Wichelen De politie van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen waarschuwt voor pogingen tot oplichting via WhatsApp-berichten. De afgelopen dagen kreeg de politie verschillende meldingen binnen van inwoners.

“Het gaat om inwoners die een WhatsApp-bericht krijgen, zogezegd van hun zoon of dochter, waarin gezegd wordt dat hun gsm stuk is en ze vragen om geld te storten. Doe dit in geen geval. Als je twijfelt of het echt iemand is die je kent, bel elkaar dan even”, zegt de politie.