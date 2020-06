Openluchtzwembad De Warande klaar voor bubbels van 500 zwemmers: “Inwoners van Wetteren krijgen voorrang”

Didier Verbaere

24 juni 2020

15u17 0 Wetteren Het openluchtzwembad De Warande is klaar voor de heropening op 1 juli. Zwemmers zijn welkom na reservatie in twee blokken van maximum 500 personen. Wetteraars krijgen voorrang en het bad blijft de hele zomer lang zeven op zeven open tot 20 uur ’s avonds.

Nu de nationale veiligheidsraad woensdagmiddag het licht op groen heeft gezet, kan het openluchtzwembad De Warande in Wetteren aanstaande woensdag opnieuw open. Redders treffen de laatste voorbereidingen en het water heeft al een aangename temperatuur. “We openen het domein enkel op reservatie. Dat kan vanaf vrijdag 26 juni. Er zijn twee tijdsblokken voorzien tussen 9.30 en 14.15 uur en van 15 tot 20 uur. Tussendoor wordt alles schoongemaakt”, zegt Peter De Sadeleir van De Warande.

“In elk blok zijn ook maximum 500 mensen toegelaten. We bekijken of we dat later kunnen uitbreiden of terugschroeven”, zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). “Inwoners van Wetteren genieten van het voordeeltarief en kunnen de hele zomer op voorhand reserveren. Dat kan via de website of aan de kassa tot één uur voor het tijdsblok. Niet inwoners kunnen daags voordien om 20 uur de resterende plaatsen reserveren. Zij betalen het normale tarief”, aldus Van Durme.

Vooraf reserveren en betalen

De 12-beurtenkaarten en de abonnementen zijn niet geldig deze zomer maar worden met een jaar verlengd. “Tickets worden ook niet terugbetaald. Wie reserveert moet vooraf betalen en is zijn geld kwijt als hij of zij niet komt opdagen. Toiletten en kleedkamers zijn beschikbaar. Douches niet. En op het hele domein gelden de afstandsregels en is men verplicht om de handen te ontsmetten bij het binnenkomen en in de sanitaire ruimtes. We zetten ook jobstudenten in om alles grondig en voortdurend te reinigen”, zegt Pieter Bracke, departementshoofd Vrije Tijd Wetteren. “Het goeie nieuws is ook dat we alle dagen open blijven tot 20 uur", besluit Van Durme.