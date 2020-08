Openluchtzwembad De Warande dagje dicht voor dringende herstelling: “Anders riskeren we dat het hele bad leegloopt” Didier Verbaere

13 augustus 2020

11u43 18 Wetteren Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren blijft op vrijdag 14 augustus de hele dag gesloten voor een dringende herstelling. “Uitstel was niet mogelijk maar zaterdag gaan we opnieuw open”, zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).

Na een aarzelende start van het nieuwe zomerseizoen in coronatijden, met bubbels van maximaal 500 bezoekers, draait het openluchtzwembad De Warande op volle toeren tijdens de hittegolf. Maar vrijdag blijft het bad dicht. “Een dikke buis tussen het bad en de filterinstallatie is gebarsten en dat moet dringend hersteld worden. Daarvoor moeten de filters stopgezet worden en het zwembad dus tijdelijk dicht. Uitstel van de herstelling was geen optie want als die buis breekt, dan loopt het hele bad gewoon leeg”, legt schepen van Sport Dietbrand Van Durme uit. “Vrijdag wordt wat minder weer verwacht en waren er ook nog niet zoveel reservaties. En zaterdag gaat het bad gewoon weer open.”