Openluchtbad wordt klaargestoomd voor zwemzomer met beperkt aantal bezoekers en voorrang voor inwoners Didier Verbaere

28 mei 2020

14u45 0 Wetteren Zodra het mag, opent het openluchtzwembad De Warande in Wetteren de deuren. De voorbereidingen voor een coronaveilige zwemzomer zijn in volle gang en de baden worden gevuld. Het aantal bezoekers zal worden beperkt en Wetteraars krijgen voorrang.

“We kunnen ons een zomer in Wetteren zonder openluchtbad De Warande niet voorstellen. Als lokaal bestuur wachten we hoopvol af tot de Nationale Veiligheidsraad groen licht geeft om het buitenbad te openen. Maar intussen zijn de voorbereidingen al volop bezig: het vullen van het bad, pompen en andere technieken testen en opstarten, de onderhoudsproducten doseren. Zodra we groen licht krijgen, kunnen we openen”, klinkt het in de gemeente Wetteren.

Het binnenzwembad is al enkele maanden gesloten, omwille van de coronacrisis. Normaal heropent rond deze periode het buitenzwembad van De Warande, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers van binnen en buiten Wetteren heel wat waterpret bezorgt. “Het volwaardig opstarten van een zwembad duurt al snel enkele weken. Wetteren wil zo snel mogelijk kunnen openen, van zodra we daarvoor de toestemming krijgen van de hogere overheden, op advies van de Nationale Veiligheidsraad. Dus schakelen we nu al een tandje hoger.”

Digitaal reserveren

“Wellicht zal een dagje Warande er anders uitzien dan andere jaren. Zo moeten we wellicht het maximaal aantal bezoekers op het domein beperken. We bereiden ons ook voor op de invoering van een (digitaal) reserveringssysteem. Zo kunnen mensen reserveren wanneer ze willen komen, kunnen we automatisch het maximaal aantal boekingen beperken, en het aantal bezoekers spreiden over de tijd. We willen Wetteraars voorrang geven bij deze reservaties. Zodra we meer duidelijkheid kunnen geven over de eventuele heropening, brengen we de inwoners op de hoogte. Zo maken we er samen een zalige zomer van, in onze eigen gemeente.”