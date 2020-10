Opendeurdag wordt coronaveilige opendeurweek in kringloopwinkel Wetteren Didier Verbaere

10 oktober 2020

11u40 0 Wetteren De jaarlijkse drukbezochte opendeurdag van de kringloopwinkel maakt plaats voor vijf opeenvolgende kortingsdagen die starten op dinsdag 13 oktober. “Door het aantal bezoeken te spreiden, garandeert Verko het coronaveilig winkelen.”

De opendeurdag van de kringloopwinkel in Wetteren trekt ieder jaar veel volk. Maar veel mensen bij elkaar druist in tegen de coronamaatregelen. Daarom beslist Verko om de geplande opendeurdag van zaterdag 17 oktober te vervangen door een kortingsweek van dinsdag 13 oktober tot en met zaterdag 17 oktober.

“Op die manier kunnen de bezoeken meer gespreid en bovendien nog steeds volledig coronaveilig verlopen”, benadrukt directeur Peter De Leeuw. Traditiegetrouw betaalt de bezoeker tijdens de opendeurdag slechts de helft van de vermelde prijs, met uitzondering van elektro. Die actie blijft behouden en start al volgende week dinsdag. “Leuke randanimatie kunnen we helaas ook niet voorzien. Om toch een feesttoets aan de opendeurweek te geven, schenken we per dag aan de eerste vijftig klanten per winkel een mondmasker met het logo van de kringloopwinkel. Op die manier kunnen onze bezoekers tonen dat ze echte ambassadeurs van de kringloopwinkel zijn.”

Wie komt winkelen draagt een mondmasker en volgt de looprichtingen in de winkel. Het gebruik van een winkelkar en elektronisch betalen met de bankkaart is verplicht.