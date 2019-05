Opendeur en voorstelling nieuwe hoogtechnologische serres in Scheppersinstituut Didier Verbaere

22 mei 2019

16u13 0 Wetteren Aan de Cooppallaan in Wetteren is iedereen dit weekend welkom op de opendeurdagen van het Scheppersinstituut. Je kan er kennis maken met alle richtingen in de technische school en genieten van rondleidingen, een hapje en een drankje. Blikvanger is de pas gebouwde en hoogtechnologische serre in de tuinbouwafdeling.

“Met een oppervlakte van 1500 vierkante meter voor teelttechnieken, boomkwekerij, tuinaanleg en bloemsierkunst”, legt technisch coördinator Raimond De Valck uit. De serres zijn uitgerust met hoogtechnologische technieken en de school bouwde ook twee waterreservoirs van 400.000 liter zodat de serre helemaal zelfstandig is qua watervoorziening.

“Een zandfilter van 15.000 liter zorgt voor permanente filtering van het water voor hergebruik. De hele serre heeft een gesloten systeem waardoor er geen druppel meststof meer in het milieu terecht komt. Een gesofisticeerde klimaatcomputer zorgt voor zo weinig mogelijk warmteverlies. Ledverlichting vervangt de energieverslindende groeilampen en de stookolieketel voor de verwarming werd vervangen door een hoog rendement gasinstallatie. Er is ook energiezuinige bodemverwarming in de serres”, zegt Raimond.

Het complex is opgedeeld in vijf serres. Er is onder meer een serre op hydrocultuur, op een lavaveld en kweektafels met eb en vloedbevloeiing van de planten. In de stek en zaaiserre zorgt een nevelinstallatie voor optimale groei en er is een serre voor de jongste leerlingen van de eerste graad waar ze het hele jaar door in optimale omstandigheden kunnen experimenteren. Alle info op www.scheppers-wetteren.be.