Open VLD Wetteren moet nieuw bestuur kiezen na klacht Walter Govaert Didier Verbaere

01 maart 2020

12u01 6 Wetteren De leden van Open VLD Wetteren moeten een nieuw bestuur kiezen. De verkiezingen van het lokale bestuur van oktober 2019 werden, na een klacht van Walter Govaert, nietig verklaard door de nationale partij. Walter Govaert greep toen net naast het voorzitterschap van de lokale afdeling. Niko Piscador werd met twee stemmen verschil verkozen. Hij blijft wel waarnemend voorzitter van Open VLD Wetteren.

Na de bestuursverkiezingen van oktober 2019 trok Walter Govaert naar de beroepskamer van Open Vld. “Via één artikeltje in de statuten van de partij, die bepalen hoe we een verkiezing moeten organiseren, haalde Walter zijn gelijk. Het is eigenlijk één regeltje waaruit zou kunnen blijken dat niet elk lid van de partij op dezelfde manier behandeld werd. Een twijfelgeval en een technische discussie die Walter dus gebruikte als een echte procedurepleiter om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren. Helaas is er geen beroep meer mogelijk en moeten we de verkiezingen van oktober herdoen”, zegt Paul Lauwers, huidig fractieleider van de partij.

Open Vld Wetteren krijgt nu één maand de tijd om nieuwe bestuursverkiezingen te organiseren. In oktober werd Niko Piscador door de leden verkozen als voorzitter. Walter Govaert verloor de stemming met twee stemmen. In de gemeenteraad werd Paul Lauwers aangeduid als fractievoorzitter.

Als Walter Govaert een verkiezing verliest, dan dient hij klacht in Paul Lauwers, fractievoorzitter Open VLD Wetteren

“Iedereen weet ondertussen als Walter Govaert een verkiezing verliest, dan dient hij klacht in. Dat is al twintig jaar zo en zorgde voor tweedracht en ruzies in onze partij. We kijken vol vertrouwen uit naar de herverkiezingen en willen komaf maken met de versmachtende stempel die Walter op de politiek drukt. Wij willen nu een positieve campagne voeren om het voorzitterschap van Niko te bestendigen en houden zelfs geen rekening met een ander scenario”, zegt Paul Lauwers. “Wij zijn geen ruziemakers we krijgen signalen van andere liberalen in de gemeente die de partij verlieten, dat ze graag terugkeren naar het nest, maar niet zolang er een vreemde koekoek inzit”, besluit Paul Lauwers.

Kandidaten nationaal bestuur

Samen met Savas Mochidis stelt Paul Lauwers zich ook kandidaat voor de nationale bestuursverkiezingen. Leden van de partij kunnen ook hun stem uitbrengen op het ontbijtbuffet van Open Vld in Wetteren op zondag 22 maart in Zaal Korenbloem tussen 8.30 en 11 uur. Kaarten voor het ontbijt kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen en zijn te reserveren bij de bestuursleden.