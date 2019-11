Open Vld schuift kopman Walter Govaert aan de kant Didier Verbaere

13 november 2019

15u53 0 Wetteren Walter Govaert leidt de Open Vld fractie in de gemeenteraad niet meer. De partij heeft haar kopman aan de kant geschoven en Paul Lauwers aangesteld als fractieleider.

Open Vld is opnieuw verdeeld in twee kampen. Gemeenteraadsleden Paul Lauwers, Sabas Moschidis, Mieke De Roeve en Johan D’Hauwe lieten per brief weten dat Lauwers voortaan de fractie zal voorzitten. Enkel Tony Van Heuverswyn bleef achter Walter Govaert staan. Hijzelf gaf forfait voor de gemeenteraad. Eerder verloor Walter Govaert ook al de verkiezingen om het voorzitterschap van de Wetterse afdeling. Ten koste van waarnemend voorzitter Nico Piscador. Of dit het politieke einde betekent van Govaert, die nog steeds een stemmenkanon is in de gemeente, zal moeten blijken.