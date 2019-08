Open Vld niet akkoord met overvloed aan bijkomende vragen en verlaat gemeenteraad. Raadslid Savas weigert mee op te stappen. Didier Verbaere

29 augustus 2019

22u48 0 Wetteren Open Vld heeft de gemeenteraad in Wetteren donderdagavond vroegtijdig verlaten. Na de reguliere agenda stapte de fractie op. “We zijn niet langer gediend met de overvloed aan bijkomende vragen. Het moet redelijk blijven voor iedereen”, zegt fractievoorzitter Walter Govaert. Raadslid Savas Moschidis bleef echter zitten. Hij wou zijn vraag over de aanpassing van het reglement over de huisvuilophaling behandeld zien.

Naast de gewone agenda met 18 punten stonden vanavond ook 16 bijkomende schriftelijke vragen op de agenda van de gemeenteraad. teveel van het goeie voor Open Vld. “Los van de inhoud van de vragen vind ik dat dit haar oorspronkelijke doel voorbij schiet. Het moet voor iedereen redelijk blijven", zei Open Vld fractievoorzitter Walter Govaert. “Partijen zouden zich moeten beperken tot één mondelinge en één schriftelijke vraag per zitting en de vragen ook kort houden", pleit Govaert voor een kortere raadszitting.

Voorzitter Marianne Gorré (Groen&Co) beloofde een gesprek met alle fracties. “Los van uw tussenkomst had ik reeds de intentie om na acht maanden in deze legislatuur om samen te zitten met alle fractievoorzitters om de werking van de gemeenteraad te evalueren", zegt ze. Raadslid Albert De Geyter (CD&V) noemde het opstappen van de oppositiepartij een uitholling van het concept gemeenteraad en bijzonder jammer.

Savas keert op stappen terug

Partijgenoot Savas Moschidis stapte aanvankelijk mee op met zijn fractie maar keerde op zijn stappen terug. Hij wou zijn ingediende vraag over de aanpassing van het huisvuil reglement beantwoord zien.

“Heel wat inwoners kregen de laatste jaren een peperdure GAS boete van 700 euro voor sluikstort omdat ze hun huisvuil te vroeg buitenzetten”, legt Savas uit. “Soms gebeurt dat noodgedwongen omdat ze in ploegen werken of op reis vertrekken. Daarom pleit ik voor redelijkheid. Wie een eerste overtreding maakt, zou een vermaning moeten krijgen. Bij een tweede overtreding mag gerust een kleine GAS boete worden uitgeschreven. Wie hardleers is moet de volle pot betalen”, stelt Savas voor.

“Ook in de zomer moeten inwoners steeds terecht kunnen in het containerpark met de gele huisvuilzakken. En de gemeente mag ook het goeie voorbeeld geven en meer vuilnisbakken voorzien op haar eigen openbare domein”, besluit Savas.