Op zoek naar beestjes op centrale begraafplaats van Wetteren Didier Verbaere

02 juni 2019

16u58 2 Wetteren Het centrale kerkhof van Wetteren is niet alleen een rustplaats voor onze overledenen, maar ook een plaats vol leven, voor de natuur dan. Gidsen van Natuurpunt en het regionaal landschap en van de Erfgoeddienst van de gemeente, gidsten zondag voor het eerst nieuwsgierigen rond op het kerkhof op zoek naar fauna en flora tussen de grafzerken.

“Kerkhoven zijn vandaag de laatste stiltegebieden in stedelijke centra en bieden een uitzonderlijke biotoop aan heel wat leven. Vooral hier in Wetteren zorgt de nabijheid van het stuifduinengebied voor heel wat opmerkelijke en zeldzame planten en diersoorten. Tussen de oude graven vinden we zeldzame korstmossen en op de bloemenweides komen heel wat opmerkelijke vlinders voort. In het struikgewas vinden we tientallen spinnen, kevers en sprinkhanen. En de bomen vormen jachtgebied voor vleermuizen en vroeger zelfs ransuilen”, legt Natuurpunt gids Koenraad Bracke uit. In Wallonië kregen al meer dan 130 kerkhoven een ecologisch label. En ook in Duitsland en Engeland worden de begraafplaatsen als volwaardige natuurgebieden beschouwd. Nauurpunt streeft ernaar om hier ook in Vlaanderen werk van te maken.

De gemeente Wetteren werkt momenteel haar kerkhovenplan uit. Zo wordt er geen pesticide meer gebruikt bij het onderhoud. “Er zijn ook testen om minder intensief te maaien. Dat resulteert in een grote diversiteit aan bloemen en planten”, zegt Robin Van Heghe van het Regionaal Landschap.