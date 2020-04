Ook volwassenenonderwijs gaat digitaal verder Didier Verbaere

24 april 2020

14u30 1 Wetteren Cursisten en leerkrachten van het volwassenenonderwijs CVO, met campus in Wetteren, zetten de lessen voortaan digitaal verder.

“Ons lerarenkorps blijft massaal inzetten op boeiende lesmomenten met veel variatie: filmpjes tonen, theorie verwerken in opdrachten die thuis kunnen gemaakt worden, online oefeningen, online les voor de computer. Het is niet altijd makkelijk om op deze manier bijvoorbeeld een vreemde taal onder de knie te krijgen, maar onze leerkrachten gebruiken alle tools die voor handen zijn. Velen volgen een taalopleiding met het oog op hun toekomstige vakantie. Ook al zijn deze vakantieplannen ondertussen in het water gevallen, toch zetten de meesten gemotiveerd door”, vertelt directeur Manuela De Plucker.

Ook de praktijklessen worden tot in de huiskamer gewoon verder gezet: voor de kookklassen passeren recepten de revue, de cursisten van naaien maken mondmaskers en bij de cursisten van florist staat gegarandeerd een lentebloemstuk. En cursisten van diplomagerichte opleidingen zetten door en verwerken hun leerstof via opdrachten, instructiefilmpjes en live voor de computer.

Inschrijven voor een volgend schooljaar kan via www.cvofocus.be.