Ook politie niet tevreden met langdurig plaatsen wielklemmen Didier Verbaere

05 februari 2020

16u07 2 Wetteren Het Vlaams Belang ergert zich aan een wagen zonder nummerplaten en met wielklemmen die sinds augustus staat geparkeerd aan de Zuidlaan in Wetteren. “Dit is geen reclame en geeft een vuile en criminaliserende sfeer van onze gemeente”, zegt raadslid Wouter bracke. Maar ook de politie zelf is niet tevreden met deze aanpak, die er gekomen is op vraag van het parket.

“Op het kruispunt Bourgondisch Kruis staat er sinds augustus 2019 een auto met een wielklem en zonder nummerplaten. Willen jullie soms aantonen dat onze gemeente geen veilige gemeente is? Waarom moet deze wagen daar nu zo lang staat zonder nummerplaten en wielklem”, vraagt Bracke zich af.

De wagen, een Nissan Qashqai, werd op 17 augustus door een interventieploeg aan kant gezet na een melding van de ANPR-camera. “Ook wij zijn zeer grote voorstander om de inbeslagnames van voertuigen in het gewone straatbeeld op ons grondgebied sterk in tijd te beperken”, zegt zonechef Gerritjan Maes.

Inbeslagname parket

“De feiten die aan de oorzaak lagen van de inbeslagname en immobilisering van dit voertuig, speelden zich af op het grondgebied van een andere politiezone. Het voertuig werd in opdracht van de parketmagistraat ter plaatse in beslag genomen en voorzien van een wielklem. Ik kan uiteraard niet in detail gaan over de inhoud van dit niet zo eenvoudige dossier, maar wij wachten op richtlijnen van het parket. Binnenkort hebben wij een vergadering met de parketmagistraten waarin we de problematiek van het langdurig klemmen van gerechtelijk in beslag genomen voertuigen zullen bespreken.”