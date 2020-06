Ook God kijkt mee in de schoolboeken in Wetteren-ten-Ede Didier Verbaere

08 juni 2020

Wetteren Het derde leerjaar van Vrije Lagere school van Wetteren-ten-Ede volgt tot het einde van het schooljaar haar lessen in de kleine Sint-Anna parochiekerk. Onder het oog van God boven het altaar geeft juf Marijke Van Durme er les tussen de heiligenbeelden.

De parochiekerk van Sint-Anna doet tijdens de week voortaan dienst als klaslokaal voor de 22 kinderen van het derde leerjaar. Noem het gerust een Goddelijke creatieve ingeving in tijden van corona. Tijdens het weekend worden de schoolbanken vervangen door kerkstoelen want de kerk is nog steeds in gebruik. De tuin van het naburige parochiehuis is de nieuwe speelplaats.

“Enkel de galm valt wat tegen maar voor de rest zitten we hier prima”, zegt juf Marijke. “We danken de deken dat we hier zo snel konden intrekken. Op die manier hoeven we geen klassen te splitsen”. Ook het 4de leerjaar volgt les in een alternatief lokaal. Zij palmen het Parochiehuis in tot het einde van de maand.