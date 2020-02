Ook Felix is fan van kampioen der derby’s Den Eeminck Didier Verbaere

04 februari 2020

13u36 6 Wetteren Na elke kampioenenviering in Wetteren krijgt het standbeeld van Felix Beernaerts op het gelijknamige plein in een truitje van de winnende sportclub. Sinds zaterdag is Den Eeminck officieel de caféploeg van ‘t stad na winst in dé voetbalderby tegen De Beurs.

Afgelopen nacht kreeg Felix Beernaerts een truitje aangemeten van Den Eeminck na hun winst in de cafévoetbal derby tegen De Beurs. Wie achter de ludieke actie zit, de hoogmoedige winnaars of de respectvolle verliezers, is ook nu niet geweten.