Ook applaus voor leerkrachten voor wekenlange opvang op school Didier Verbaere

29 juni 2020

Wetteren Niet enkel de zorgverleners verdienden ons applaus. Ook de leerkrachten van de Sint-Gertrudis basisschool in Wetteren werden maandagnamiddag getrakteerd op minutenlang handgeklap. "We willen hen bedanken voor de wekenlange en creatieve opvang tijdens de lockdown", zeggen Francis Dierickx en Veerle Van De Wiele van de Ouderraad.

Toen de scholen in maart de deuren sloten door de coronacrisis bleven ze wel open voor de opvang van kinderen wiens ouders aan het werk waren in de zorg- en andere sectoren. “Ik vond het hartverwarmend dat voor ons werd geapplaudisseerd aan de zorginstellingen. Maar dat verdienen deze leerkrachten ook”, zegt Veerle die zelf actief in de zorg is.

En dus verzamelde ze maandagnamiddag samen met Francis ouders van de Ouderraad om de leerkrachten te bedanken met applaus. Minutenlang zorgde dat voor een ontroerend kippenvel moment op de speelplaats. Het was de eerste dag dat alle leerlingen weer voltallig aanwezig waren. Ook deze zomer blijft de school open voor de taalkampen in de gemeente. En in Eureka in Overschelde wordt een zomerschool ingericht.