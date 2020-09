Onbekend zaad in de bus: “Een wereldwijd fenomeen en we raden aan om het te vernietigen” Didier Verbaere

24 september 2020

13u14 0 Wetteren Een inwoner van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen kreeg woensdag een pakket onbekend zaad in de bus en bracht het naar de politie. “Het is een Een inwoner van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen kreeg woensdag een pakket onbekend zaad in de bus en bracht het naar de politie. “Het is een wereldwijd fenomeen dat nu ook in België opduikt”, zegt de politie.

“Afgelopen woensdag vond een bewoner in Wetteren een pakket niet-geïdentificeerde zaden van onbekende afzender uit het buitenland in de brievenbus. Het gaat hier om een wijdverspreid fenomeen, dat nu ook in België wordt vastgesteld”, meldt de politie. Het fenomeen begon in de Verenigde Staten en dook ook al op in Nederland. Het onbekende plantgoed zou in China worden verzonden. Maar waarom en door wie is nog steeds een raadsel.

Wie zo’n zending zaad ontvangt wordt aangeraden om het te vernietigen door het dubbel te verpakken en bij het huisvuil te gooien. “Het federaal agentschap voor voedselveiligheid (FAVV) vraagt ook om voor vernietiging steeds foto’s te nemen en deze door te sturen naar meldpunt@favv.be”, besluit de politie.