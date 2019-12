Omnichem bakt ‘De Warmste pannenkoeken’ voor mensen met een beperking: streefdoel is 7.000 stuks en 4.000 euro Didier Verbaere

16 december 2019

21u02 0 Wetteren Ook de werknemers van Omnichem in Wetteren willen voor het derde jaar op rij hun steentje bijdragen voor de Warmste Week en bakken daarom 24 uur lang ‘De Warmste Pannenkoeken’. Maandagavond om 19 uur zijn ze eraan begonnen op de parking aan het bedrijf in Overschelde. Dinsdag kan je er ter plaatse nog kopen of eten met een kop hete chocolademelk. Het streefdoel is 7.000 stuks en 4.000 euro opbrengst.

“Als bedrijf willen we ook dit jaar geld inzamelen voor het goeie doel. We schenken de opbrengst integraal aan de Vzw Canisha en G-Lymnastiek. Canisha leidt assistentie honden op voor mensen met een beperking. Dankzij deze honden kunnen zij een deel hun autonomie herwinnen. En G-lymnastiek organiseert G-Gym, G-dans en rolstoelgym voor kinderen met een beperking, ADHD en Autisme”, zeggen Geert en Kurt die 24 uur lang achter de bakplaten willen staan. In totaal helpen zo’n 70 vrijwilligers mee vannacht en morgen. “We bakken 7.000 stuks en hopen op 4.000 euro opbrengst. En wie weet verdubbelt het management dat bedrag net als de vorige jaren”, lacht Geert.

Een pakket van 8 heerlijke pannenkoeken, kost 5 euro. Je kan ze ook ter plaatse eten met een kop koffie of warme chocolademelk. En dit tot dinsdagavond 19 uur. Of zolang de voorraad strekt. Er zijn 7.000 pannenkoeken voorradig.