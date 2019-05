Olivier Rochus komt Padelterreinen testen op Racing Tennis Club Wetteren Didier Verbaere

29 mei 2019

17u34 0 Wetteren Racing Wetteren Tennis en Padel club heeft twee gloednieuwe padel-terreinen aangelegd. Tennissers Olivier Rochus en Laurent Montoisy komen op donderdag 30 mei de terreinen inspelen tijdens een demowedstrijd om 17 uur. Sportievelingen kunnen de banen testen vanaf 14.30 uur.

Padel is een combinatie van tennis en squash en aan een opmars bezig in Vlaanderen. De club hield vorige seizoeneb al succesvolle introducties en heeft nu twee permanente terrein aangelegd achter de huidige vier tennisterreinen aan de Wegvoeringstraat. Na de demomatch van beide proftennissers kan je in de gloednieuwe Bistro Slice ook genieten van Paella en een drankje. Ook vrijdag kan je vanaf 14 uur kennismaken met de sport.