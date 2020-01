Oliebollen smullen ten voordele van getroffen gezin zware woningbrand Kwatrecht

Wetteren

Bewoners van Kwatrecht en ver daarbuiten aten zich maandag een have indigestie in oliebollen ten voordele van Dimitri De Bruycker, Els Lootens en de kindjes Ferre en Feline. Het jonge gezin uit Wetteren verloor vorige week hun hele hebben en houden in een verwoestende woningbrand . De buren van Abel openden maandag speciaal hun oliebollenkraam ten voordele van het koppel.