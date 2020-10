OKRA Academie hervat haar activiteiten coronaproof Didier Verbaere

07 oktober 2020

13u21 0 Wetteren OKRA Academie Wetteren hervat coronaproof haar activiteiten op 27 oktober met een voordracht van Professor Luc Stockx. Die is meteen al uitverkocht.

“Het nieuwjaarsconcert hebben we één jaar uitgesteld naar 14 januari 2022. Het wordt een klassiek concert met Astrid Stockman en het European Philharmonic Orchestra onder leiding van Walter Proost. Maar in november zijn er wel nog een aantal voordrachten met onder meer dokter Mark Van den Wijngaert over de Belgische Monarchie en een voordracht over ‘Mariagaard en WO2' met Frans-Jos Verdoodt”, aldus het OKRA bestuur van Wetteren Centrum.

Je kunt nu al plaatsen reserveren voor het nieuwjaarsconcert via okra.academie.goes.classic@gmail.com. Info 0474/99.56.02.