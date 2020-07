Nova Zomert de hele zomer door met extra culturele activiteiten op terras en in de stadstuin Didier Verbaere

13 juli 2020

13u57 0 Wetteren Het Cultureel Centrum Nova in de Molenstraat in Wetteren is sinds de coronacrisis dicht maar het Cultuurcafé gaat gewoon de hele zomer door met culturele activiteiten. Nova Zomert start op zaterdag 18 juli.

“Ons verlof van drie maanden hebben we nu wel gehad. Dus blijven we deze zomer gewoon open”, zeggen Tom De Roose en Petra Van De Kervoorde van cultuurcafé Nova. Nova Zomert start op zaterdag 18 juli met een DJ set tussen 17 en 22 uur. “We willen met rustige loungemuziek jonge DJ’s de kans geven om zich te tonen. Maar meteen ook een ander publiek naar het cultuurcafé lokken. Het oudere theaterpubliek of gezinnen met jonge kinderen kennen het café ondertussen wel. Dit richtten we in voor de jeugd”, vertelt mede-organisator Anton Vandenhende.

Op 25 en 26 juli is er filmfestival in de Stadstuin. “We draaien dan telkens vier films voor kinderen, tieners en volwassenen met onder meer Dikkertje Dap en The Call of the Wild. Bij regenweer gaat de film niet door maar de tickets blijven geldig voor latere voorstellingen”, zegt Petra.

Op zaterdag 1 augustus zijn er twee voorstellingen van De Trawanten en is er een workshop van Studio Flamingo. “En op zondag 9 augustus is er Artiesten op de Pelouse in de stadstuin. Dat is een kunstmarktje waar je kan snuisteren tussen allerlei handgemaakte creaties, maar ook zelf proeven van allerlei kunsten en ambachten. Fie Potterie zal er te vinden zijn, samen met 14 andere kunstenaars en creatievelingen”, zegt Petra.

“En vanaf 14 augustus tot 6 september starten onze wekelijkse Picnic Music concerten op vrijdagmiddag op het terras. Voor films en workshops vragen we om te reserveren via het ticketsysteem van het cultureel centrum", besluit Tom.