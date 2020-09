Nog steeds 5,33 procent te snel in politiezone Wetteren Didier Verbaere

17 september 2020

10u35 3 Wetteren/Laarne/Wichelen Bij snelheidscontroles in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen reden in augustus 5,33 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. Twee moeten zich verantwoorden voor de politierechtbank.

Met de bemande camera werden in de zone 6.678 voertuigen gecontroleerd en werden 356 processen verbaal uitgeschreven. In de Schoorstraat in Wetteren werd een bestuurder geflitst aan 98 kilometer per uur in de bebouwde kom. En in de Rivierstraat in Laarne reed een snelheidsduivel 124 kilometer per uur in een zone 70. Ook de Prinses Josefine Charlottelaan blijft een zwart punt met 26,09 procent overtreders in de zone 30.