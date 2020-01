Nog steeds 4,2 procent te snel in politiezone Wetteren Didier Verbaere

14 januari 2020

11u18 0 Wetteren In december 2019 werden 11.403 voertuigen in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen gecontroleerd met bemande camera’s. Er werden 478 processen-verbaal opgesteld voor overdreven snelheid, goed voor 4,19% van alle gecontroleerde voertuigen. Maar er werd niemand doorverwezen naar de politierechtbank.

Naast de gebruikelijke BOB-controles, die de politie eigenlijk het hele jaar uitvoert, waren er ook intensieve snelheidscontroles in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Vooral in de bebouwde kom wordt nog steeds veel sneller gereden dan de toegelaten 50kilometer per uur. In de Nerenweg in Laarne was 27,8% van de gecontroleerde chauffeurs in overtreding. In de Heide in Wichelen liep dit cijfer op tot 29,41% en in de Lange Haagstraat werden 22,61% overtreders genoteerd.

Ook de Schoorstraat in Wetteren is met 19,15% nog steeds een zwart punt voor overdreven snelheid. Topsnelheid werd gemeten in de Colmanstraat in Kalken waar een chauffeur werd geflitst aan 101 per uur in de zone 70.