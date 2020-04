Nog geen zwembrevet van 2 miljoen meters voor sportieve tachtigers René (82) en Laura (80): “Zodra zwembad weer opent, liggen we er als eerste in”. Didier Verbaere

Wetteren René Drique (82) en Laura Dhondt (80) uit Wetteren onderhouden noodgedwongen hun conditie op de loopband en de hometrainer thuis nu de coronacrisis het behalen van hun zwembrevet va, 2 miljoen meters afgelopen week letterlijk in het water viel door de coronacrisis. "Maar zodra het zwembad opent, gaan we voor die laatste 11.000 meters", klinkt het resoluut.

René en Laura trokken hun laatste baantjes in het water op 20 maart en toen sloot ook het zwembad De Warande in Wetteren de deuren door de coronacrisis. Met nog amper 11.000 meter te zwemmen strandt het sportieve koppel tachtigers op een zucht van hun ongelooflijke prestatie en een uniek brevet van 2 miljoen meters in het bad. Sindsdien zitten ze, net zoals iedereen, thuis in hun kot.

“Maar er zijn ergere dingen in het leven. We zijn gezond en we amuseren ons thuis en blijven bewegen”, zeggen René en Laura. Na een bijna dodelijk ongeval in 1961 doken René op doktersadvies het zwembad in. De dokter is ondertussen overleden, maar de krasse tachtigers trokken de laatste veertig jaar wekelijks drie keer naar het gemeentelijke zwembad om er een kilometer te zwemmen. De teller staat ondertussen bijna op twee miljoen meter. Of de afstand van Oostende naar de Côte d’Azur.

Die afstand zouden ze, in normale omstandigheden, deze week gehaald hebben. “Zonde”, zucht Laura. “Nog amper 11.000 meter of 11 zwembeurten en we waren er. De burgemeester zou het startschot komen geven. Olympisch kampioen Pascale Verbauwen kwam enkele baantjes meetrekken en al onze vrienden en familie zou erbij geweest zijn. Maar uitstel is geen afstel. Dat feestje komt er wel”, zegt het koppel.

Maar dat wil niet zeggen dat ze stilzitten thuis. Integendeel. “Ik ben nu gestart met buikspieroefeningen”, zegt René. “De eerste week een 30-tal. Vandaag raak ik makkelijk aan 110”, zegt René. “Ik haalde er 150 deze ochtend”, lacht Laura terwijl ze René plagerig een por geeft. “We starten onze dag om 7.30 uur ook met lopen en fietsen op de loopband en de hometrainer en doen enorm veel turnoefeningen. Daarnaast gaan we vaak samen fietsen. En ik ga vaak met de fiets naar de winkel in Wetteren. De steile fietsbrug is een goeie oefening. Ik doe dan meteen ook de boodschappen voor de ‘oude’ mensen hier in de straat”, lacht Laura.

“Helaas is ook de jaarlijkse sportweek voor senioren in Blankenberge begin mei reeds afgelast. We keken er naar uit maar je moet voorzichtig blijven natuurlijk. En zodra het zwembad weer open mag, zijn we de eerste die erin duiken. Dat zwemmen missen we nog het meest in deze crisis. Net als onze sociale contacten met het personeel en de andere zwemmers. Maar we krijgen regelmatig telefoon van hen. Het doet deugd dat ze ons daar nog niet vergeten zijn. We hebben de oorlog meegemaakt. Toen was er armoede en honger en moest je ook opletten als je buiten kwam. Er zijn dus ergere dingen in het leven”, besluit René.