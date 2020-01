Nieuwjaarsdrink 2020: Waar klink je met je gemeentebestuur? Didier Verbaere

02 januari 2020

12u04 0 Wetteren De komende weken heffen heel wat gemeentebesturen samen met hun inwoners het glas op 2020. Wij zetten de data en bijkomende informatie graag even opeen rijtje.

In Wetteren klinken de Wetteraars op zondag 5 januari op het nieuwe jaar. Dat gebeurt opnieuw op de Markt. Naar goede gewoonte zet de gemeente het nieuwe jaar in met drank, hapjes, muziek en vooral een opperbeste sfeer en een fantastisch optreden van Los Bandos singing the Birds out of the Trees. Iedereen is welkom vanaf 16 uu op de Markt te Wetteren centrum.“Nieuw dit jaar is dat we gebruik zullen maken van herbruikbare bekers, geen plastiek meer. Tegen een kleine waarborg zal je zo’n beker kunnen bemachtigen en later weer inleveren. Om iedereen de kans te geven om veilig mee te genieten zorgen we opnieuw voor pendelbussen die vanuit de verschillende deelgemeenten heen en weer naar de Markt rijden”, zegt Tijl De Bock van de Dienst Evenementen en Toerisme.

In Oosterzele verzamelen inwoners op zondag 5 januari tussen 17 en 19 uur op het Tramplein in Moortsele om er te genieten van hartverwarmende drankjes en zoete hapjes. Iedere inwoner krijgt drie bonnetjes en bijkomende dranken en versnaperingen kunnen aangekocht worden. De diverse standen worden uitgebaat door Heemkring Moortsele. Er wordt sfeervolle livemuziek voorzien. Inschrijven kan via nieuwjaar@oosterzele.be op 09/362.50.09 of in het gemeentehuis.

Op het Kerkplein van Merelbeke organiseert het gemeentebestuur haar nieuwjaarsreceptie tussen 11 en 13 uur op zondag 5 januari met hapjes en drankjes en een streep ambiance met The Fancy Pigeons. Ook de bewonersplatforms van de gemeente toasten op het nieuwe jaar op vrijdag3 januari in Bottelare aan de Patrokring, op zondag 12 januari in Kwenenbos in GC ’t Groenendal en in Flora in het OC en in de kerk van Lemberge op zondag 26 januari.

In Wichelen is iedereen welkom op zondag 5 januari aan het gemeentelijk domein van het Sociaal Huis. Er is een optreden van The Antonio Crooner Quartet op de nieuwjaarsreceptie en het verenigingsleven zorgen er voor verrassende en hartverwarmende hapjes en drankjes. Het feestje start om10.30 uur.

Inwoners van Melle moeten nog een weekje geduld koesteren en zijn welkom in Studio M op zondag 12 januari van 10 tot 13 uur voor de gemeentelijke nieuwjaarsdrink. Verschillende verenigingen slaan er de handen in elkaar om de feestelijke receptie te verzorgen. Tijdens de receptie krijgt Welzijnsschakels Melle een cheque overhandigd met de opbrengst van de kerstmarkt. Er is kinderanimatie voorzien en je kan er kennis maken met de UIT Pas. Er rijdt ook een pendelbus tussen het centrum, Melle Vogelhoek, Gontrode en Studio M vanaf 9.30 uur.

Ook in Destelbergen is het wachten tot zondag 12 januari om te klinken met het gemeentebestuur. Dat doen ze in een verwarmde tent het Reinaertpark samen met de lokale handelaars vanaf 11.30 uur.