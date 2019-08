Nieuwe wijk op Blauwe Paal komt er ondanks massaal protest van de bewoners. Gemeenteraad keurt plannen toch goed. Didier Verbaere

29 augustus 2019

20u49 0 Wetteren De gemeenteraad van Wetteren besliste donderdagavond definitief om het oude voetbalveld en omgeving in de wijk Blauwe Paal in Kwatrecht definitief om te vormen tot woongebied. De buurtbewoners vechten de beslissing al aan sinds 2016 en waren massaal aanwezig op de gemeenteraad. De huidige plannen voor bijkomende woningen op het voetbalplein werd de jongste maanden afgezwakt maar wordt toch uitgevoerd. De bewoners kunnen enkel nog klacht indienen bij de Raad van State.

De gemeente Wetteren besliste op 25 augustus 2016 om de bestemming van het oude voetbalterrein te veranderen van recreatiezone naar woonzone. De voetbalclub verdween er jaren geleden en Wetteren kan door de sterke groei van de bevolking best wat extra woonruimte gebruiken.

Bouwmaatschappij Durabrik liet haar oog vallen op het terrein en wou er aanvankelijk meer dan 50 woningen bouwen. Ze hadden 1,5 miljoen euro over voor de bouwgrond. Maar dat zagen en zien de buurtbewoners niet zitten. Ze vrezen voor extra verkeersdruk in de wijk. En zien met lede ogen toe hoe het laatste stukje openbaar groen en speelruimte voor de kinderen gaat verdwijnen. Ze verenigden zich in een actiecomité en verzamelden 280 handtekeningen en bezwaarschriften tegen de plannen.

Definitieve plannen meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

“De plannen die vandaag voorliggen zijn sterk gewijzigd. We voorzien de helft open ruimte en de helft bebouwing in het gebied. Het aantal woningen is afgezwakt van 50 in de eerste plannen naar 34 vandaag. Ook het aantal parkeerplaatsen is omlaag gebracht van 66 naar 51”, verdedigde schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) de huidige plannen. In de vorige legislatuur keurde zijn partij vanuit de oppositie deze plannen nog af maar door de afzwakking is de partij nu wel voorstander.

“Alle ruimtelijke plannen zeggen dat we moeten verdichten in woonkernen. Er lopen ook projecten in Overbeke en Overschelde en zullen ingrijpen en in overleg gaan met hogere overheden om de mobiliteit in goeie banen te leiden”, beloofde Van Heddeghem. Tussen Blauwe Paal en de Vantegembeek wordt in de definitieve plannen ook een openbaar parkgebied voorzien.

De huidige meerderheid van CD&V, Eén Wetteren, Groen&Co en Sp.a Plus keurde de definitieve plannen goed. Ira Lina Piscador (N-VA) vond de argumenten nogal zwak. “Dit bestuur kiest voor extra inwoners maar heeft geen antwoord op de bijkomende problemen voor de mobiliteit en offert recreatiegebied op terwijl ze open ruimte wil vrijwaren. Ik snap de logica niet", aldus raadslid Piscador.

Open Vld hekelt de houding van Groen&Co. “Nu wringen jullie zich in bochten omdat jullie in de meerderheid zetelen. Wij zijn steeds tegen dit project geweest en zullen ook nu tegen stemmen", zegt Tony Van Heuverswyn. “Ik daag groen uit om dit mee af te keuren”, zegt ook raadslid Walter Govaert. Hij kreeg meteen de opmerking dat zijn partij Respect in het verleden de plannen wel goedkeurde. Vlaams Belang vroeg zich af of de gemeente wel nood had aan die extra huizen en noemde het vooral een keuze om de kas te spijzen. De voltallige oppositie stemde tegen.