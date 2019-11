Nieuwe werfzone op Zuidlaan: omleiding via Massemen tot eind november Didier Verbaere

06 november 2019

13u52 0 Wetteren Op de Zuidlaan in Wetteren voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken aan het wegdek uit. Momenteel wordt gewerkt in een tweede zone tussen de Herdershoekstraat en de Bloemluststraat. Het verkeer richting Wetteren wordt omgeleid via de Massemsesteenweg. Die werken duren tot eind november.

Sinds begin oktober worden enkele betonvakken hersteld op de Zuidlaan in Wetteren. Dat is één van de drukste toegangswegen naar het centrum van de gemeente. Momenteel wordt nog 200 meter wegdek aangepakt. De herstellingswerken nemen telkens enkele weken in beslag en daarna moet het beton twee weken uitharden. Het verkeer richting Wetteren wordt daarom tot eind november via de Brusselsesteenweg en de Massemesteenweg omgeleid. Het verkeer in de andere richting rijdt langs de werfzone. Ook hier kunnen de fietsers langs de werfzone passeren en ondervinden geen hinder van de werken.