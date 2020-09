Nieuwe start in KunstAcademies voor kinderen vanaf 6 jaar Didier Verbaere

10 september 2020

12u59 0 Wetteren De KunstAcademies hebben de deuren in Wetteren weer opengezet en met de nodige preventiemaatregelen kunnen alle afdelingen hun leerlingen ontvangen voor het nieuwe schooljaar.

Een opleiding aan de afdeling Muziek & Woord kan al vanaf 6 jaar. Voor 6- en 7-jarigen is er een initiatie in muziek waarbij kinderen op een speelse, spontane wijze kennismaken met beide artistieke werelden. Vanaf 8 jaar kan je kiezen voor een opleiding Muziek of Woord of allebei. Voor beide studierichtingen zijn er afzonderlijke leertrajecten voor volwassenen vanaf 15 jaar.

In de afdeling Beeld kan je eveneens van 6 tot 11 jaar terecht. Voor hen is er éénmaal per week op woensdag of zaterdag knutselen, boetseren, tekenen en animatie. Van 12 tot 17 jaar draait alles rond ruimtebeeld, animatie, driedimensionaal, keramiek, tekenen, schilderen en vanaf 16 jaar is er keuze uit animatiefilm, filmkunst, fotokunst, keramiek, tekenkunst en schilderkunst.

Nieuw is ook de richting Animatiefilm en Fotokunst op dinsdag van 18.30 tot 22 uur en Animatiefilm voor kinderen vanaf 8 jaar op zaterdag van 9 uur tot 10.40 uur of van 10.50 uur tot 12.30 uur. Inschrijven kan nog tot en met 30 september tijdens de openingsuren van het secretariaat. Meer info via www.wetteren.be/kunstacademies en kunstacademie@wetteren.be.