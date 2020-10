Nieuwe pop-upbar Dépo opent in oude fabriekshal langs de Schelde Didier Verbaere

01 oktober 2020

10u24 0 Wetteren De vzw Samuse opent vrijdag Dépo, een nieuwe pop-upbar in een oude fabrieksloods aan de Tragelweg langs de Schelde in Wetteren. Dépo is open op vrijdag en zaterdag tot eind december.

De vzw Samuse organiseert al enkele jaren de Good Mood Events in Wetteren en Laarne. “Met Depo willen we trachten het eventgebeuren in leven te houden, ook in deze moeilijke tijden. Zoals steeds proberen we een unieke sfeer te creëren in een uniek kader. Uiteraard kan een dansevent niet in deze tijden. Dépo wordt een gezellige bar waar jong en oud terecht kan voor lekkere drankjes of kleine versnaperingen in een sfeervolle omgeving. Tijdens de kerstperiode wordt onze bar omgebouwd tot een Winterbar”, zegt Riken Ost van Samuse.

Overschelde

“Ditmaal doen we dat in een oud fabrieksgebouwtje aan de Tragelweg. Dit prachtig stukje industrieel erfgoed toonde de afgelopen jaren zijn charme enkel aan de buitenzijde. De voorbije maanden werkte ons team echter hard om ook de binnenzijde met stijl vorm te geven. Het gebouw ligt aan de voet van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug langs de kant van Overschelde. Deze verbindt Dépo met het hart van onze gemeente”, besluit Riken.

Dépo pop-upbar is open op vrijdag- en zaterdagavond, van begin oktober tot eind december.