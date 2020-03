Nieuwe outfit voor WTC Lambroek Didier Verbaere

09 maart 2020

15u32 0 Wetteren Wielertoeristen Club Lambroek uit Massemen rijdt ook de komende drie jaar rond met een outfit van hoofdsponsor Ost Autobedrijf. De leden kregen er hun nieuwe tenue aangeboden. Ook de andere sponsors blijven trouw aan boord.

WTC Lambroek werd opgericht in 1983en heeft zowel recreatieve als competitieve leden en programma’s. Op zaterdag volgen de leden individueel de kalender van Wielerbond Vlaanderen. Op zondag ligt de nadruk op het groepsgevoel. En er is Happen en trappen, een recreatief programma met vaste zondagsritten aan een gezapig tempo.

De club is ook de bezieler achter Fietsen zonder leeftijd en rijdt ouderen rond met een riksja. Vorig jaar werden 150 ritten afgewerkt in de verschillende rusthuizen. Vandaag heeft de club zo’ 80 leden en is er zelfs een ledenstop in het happen en trappen programma. Alle info in het clublokaal Massemen Plaetse of via www.wtc-lambroek.be.