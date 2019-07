Nieuwe koffie- en wijnbar Marie opent de deuren aan Stationsplein Didier Verbaere

12 juli 2019

12u02 0 Wetteren Aan het Stationsplein in Wetteren openen Jorgen Bossaer en Marie Claus vandaag Marie, een gloednieuwe koffie en wijnbar. Vrienden en familie maakten gisteren al kennis met dit nieuwe en trendy adresje in de gemeente.

Jorgen (39) en Marie (32) leerden elkaar kennen op het Stationsplein in het Posthotel. Vandaag openen ze enkele tientallen meters verderop hun eigen zaak. De cirkel is rond. Jorgen is werkzaam in sales en marketing maar heeft ook een verleden in de horeca. En voor Marie, een kinderverzorgster en dochter van het bekende restaurant De Pluim in Overmere, was een eigen zaak reeds lang een droom. Ze is ook een kei in het bakken van cupcakes en artisanale taarten. Samen met wijnliefhebber Jorgen brengen ze hun beide passies samen in Marie.

“We willen mensen hier ’s middags verwennen met lekkere koffie, cupcakes, huisbereid gebak en patisserie. Ook de Oma Claus cheesecake staat vast op het menu”, legt Jorgen uit. “Daarnaast serveren we kwaliteitswijnen per glas en per fles. Momenteel hebben we een selectie van Italiaanse, Spaanse, Argentijnse en Chileense wijnen maar dat zal vaak variëren.” Op de kaart staan ook gin’s en rum’s en de honger wordt gestild met kaas en charcuterieplankjes. Geen saaie salami en klassieke Hollandse blokjes maar Franse kazen met brood, Spaanse ham en chorizo. En voor de niet wijndrinkers is er een frisse Asahi pils, een Japanse pint.

Marie is vandaag open vanaf 17 uur met live muziek van DJ Billie en Shana Oyen en Eric De Kesel. Zaterdag kan je er terecht vanaf 13 uur. Gesloten op zondag en maandag. Webshop en info op www.marie-wetteren.be.