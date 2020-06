Nieuwe in- en uitrit aan shoppingcentrum Frunpark moet voor meer veiligheid op Oosterzelesteenweg zorgen Didier Verbaere

18 juni 2020

16u27 0 Wetteren Er wordt deze zomer een nieuwe in- en uitrit voorzien aan het Frunpark op de Oosterzelesteenweg. Raadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) kaartte de onveilige situatie aan de in- en uitrit aan. Links afslaan is er verboden maar wordt door heel wat bezoekers van het shoppingcentrum niet nageleefd.

Schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) laat weten dat er een oplossing in de maak is. “Er komt een nieuwe in en uitrit voor het Frunpark aan de Oosterzelesteenweg, dus geen niet overrijdbare hindernis in het midden van de rijbaan zoals eerder voorzien. Die nieuwe in- en uitrit zal ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt voor mensen die het Frunpark verlaten om naar links af te slaan en het onmogelijk wordt voor mensen komende van Wetteren om het Frunpark op te rijden. De werken zullen plaatsvinden van 10 augustus tot 31 augustus en worden voor de helft betaald door het Frunpark en voor de helft door het Agentschap Wegen en Verkeer”, zegt Piet Van Heddeghem.