Nieuwe huisartsenwachtpost Scheldekracht operationeel vanaf 6 december tijdens weekends Didier Verbaere

06 november 2019

14u25 228 Wetteren In Wetteren gaat op vrijdag 6 december de gloednieuwe huisartsenwachtpost Scheldekracht van start in de gebouwen van ASZ aan de Wegvoeringstraat. Inwoners van Wetteren, Laarne, Wichelen, Overmere, Merelbeke, Melle, Lochristi en Destelbergen kunnen er tijdens het weekend na een seintje op 1733 op consultatie.

Bewoners uit deze gemeentes die tijdens het weekend of op feestdagen dringend een huisdokter nodig hebben, moeten vandaag contact opnemen met een dokter van wacht. Vanaf 6 december kunnen ze via één centraal nummer terecht in de huisartsenwachtpost Scheldekracht in Wetteren. “Een onthaalbediende geeft de patiënt een richtuur waarop hij naar de wachtpost kan. Wie zich onmogelijk kan verplaatsen, krijgt een arts op huisbezoek. Door samen te werken, willen de huisartsen de service bieden die de patiënt verdient. Met een goed uitgerust en niet-overwerkte huisarts op de momenten dat u hem nodig heeft”, klinkt het bij de huisartsenwachtpost.

De nieuwe wachtpost in het ASZ van Wetteren is vlot bereikbaar en heeft een ruime parking voor de deur. De consultatieruimte is professioneel uitgerust en de dokter zal bij elke consult een verslag naar je eigen huisarts sturen voor verdere opvolging. Wie extra zorgen nodig heeft zal worden doorverwezen naar het ziekenhuis van zijn of haar keuze. De wachtpost Scheldekracht in Wetteren zal operationeel zijn op vrijdag en op de vooravond van feestdagen van 19 tot 23 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 23 uur. Tussen 23 en 8 uur kan je terecht in de wachtposten van Gent. Info op www.huisartsenwachtposten.be.