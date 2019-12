Nieuwe Huisartsen Wachtpost Scheldekracht draait meteen op volle toeren Didier Verbaere

08 december 2019

14u57 0 Wetteren Sinds vrijdagavond is in Wetteren de nieuwe Huisartsen Wachtpost Scheldekracht operationeel. Patiënten uit de regio vonden meteen vlot de weg naar de nieuwe consultatieruimtes in de voormalige spoeddienst van het ASZ aan de Wegvoeringstraat.

Geen gedoe meer met eindeloos zoeken naar het juiste telefoonnummer of eindeloos wachten op de dokter van wacht in het weekend. Twee dokters zetelen voortaan op één centraal adres aan de Wegvoeringstraat. En er staat steeds één dokter standby voor de huisbezoeken. Die blijft ’s nachts tussen 23 en 8 uur ook inslapen. Inwoners van Wetteren, Laarne, Wichelen, Overmere, Merelbeke, Melle, Lochristi en Destelbergen kunnen er tijdens het weekend na een seintje op 1733 op consultatie of een afspraak maken voor een (dringend) huisbezoek. Een onthaalbediende geeft de patiënt een richtuur waarop hij naar de wachtpost kan of stuurt de dokter naar het juiste adres.

“Het nieuwe nummer is blijkbaar al goed bekend bij de bewoners. Zaterdag hadden we een vijftigtal oproepen en zondagmiddag reeds een dertigtal. Dat lag in de lijn van de verwachtingen. Het grote voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat er ook geen wachttijden of -lijsten zijn”, zegt dokter Peter Van Hoecke. Hij is ook voorzitter van de Vesalius huisartsenkring.

“Voor ons is het ook aangenamer werken omdat alle afspraken mooi centraal geregeld worden en we geen consultaties met huisbezoeken moeten afwisselen. Dat zorgt voor minder stress en beter uitgeruste dokters. En dus betere hulpverlening”, zegt Peter. “Patiënten bieden zich aan voor de gewone medische behandelingen. Een kneuzing of schaafwonde na valpartijen, kortademigheid en andere kleinere ongemakken. Twee patiënten verwezen we door naar de spoedopname”, vult dokter Luc Marius aan.

De nieuwe wachtpost in het ASZ van Wetteren is vlot bereikbaar en heeft een ruime parking voor de deur. De consultatieruimte is professioneel uitgerust en de dokter zal bij elke consult een verslag naar je eigen huisarts sturen voor verdere opvolging. Wie extra zorgen nodig heeft zal worden doorverwezen naar het ziekenhuis van zijn of haar keuze. De wachtpost Scheldekracht in Wetteren is operationeel op vrijdag en op de vooravond van feestdagen van 19 tot 23 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 23 uur. Info op www.huisartsenwachtposten.be.