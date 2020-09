Nieuwe eikeloogst in Wetterse stuifduinen Didier Verbaere

11 september 2020

17u58 0 Wetteren In de Wetterse suifduinen is het Agentschap Natuur en Bos gestart met een nieuwe eikeloogst. De hele ‘zandbergen’ liggen bezaaid met zeilen en netten om de gevallen eikels op te vangen.

In haar natuurgebieden oogst het Agentschap Natuur en Bos zaden en vruchten en veilt deze aan boomkwekers die ze opkweken als nieuw plantgoed. Voor eikels doen ze dat enkel in de mastjaren. Dat zijn jaren waarin de eiken enorm veel eikels dragen en het oogsten dus de moeite waard is. Het laatste mastjaar in Wetteren dateert al van vijf jaar geleden.

De ‘Zandbergen’ in Wetteren zijn sinds 2001 een beschermd natuurreservaat en één van de grootste en best bewaarde stuifduinen langs de Schelde. Sommige zomereiken die er staan, zijn naar schatting meer dan 500 jaar oud. Hun nakomelingen worden als inheemse bomen in gans Vlaanderen aangeplant. Enkele weken lang worden de gevallen eikels nu geoogst en gezuiverd waarna ze een winter in de koelkast gaan. Volgend jaar zijn ze dan klaar om te planten en twee jaar later kunnen de kleine boompjes worden verplant in openlucht.