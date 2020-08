Nieuwe broodjes en soepbar ‘Soup App’ opent vrijdag de deuren Didier Verbaere

27 augustus 2020

19u03 1 Wetteren In de Molenstraat in Wetteren opent ‘Soup App’ op vrijdag 28 augustus de deuren. De nieuwe broodjes- en soepbar zal alle dagen van maandag tot vrijdag open zijn van 8 tot 17 uur.

Soup App is een knipoog naar een fietsventiel en één van de passies van de familie Van Alboom. Nathalie Van Alboom (40) opent haar nieuwe soepbar in de buurt van de startzone van het Derny Festival waarvan broer Olivier de organisator van is. Ondernemen zit de familie in het bloed en dus start nu ook Nathalie met een eigen zaak naast haar werk als salesmanager. Samen met Vicky Coppens en enkele flexijobs serveren ze dagdagelijks verse soep, crocques, broodjes, panini’s en smoothies in het voormalige Café De Korenbloem in de Molenstraat.

“Dagelijks is er tomatensoep met balletjes, soep van de dag en een weeksuggestie. We serveren ook broodjes, croques en boterhammen ter plaatse en richten ons vooral op take-away. Er is ook meeneem koffie en ontbijtkoeken”, zegt Nathalie. Ook het achterliggende zaaltje huurt ze. “Als de muziekmaatschappij Les Bons Vivants niet repeteren kan die ruimte gebruikt worden voor een rouwmaaltijd of een familiefeest”, besluit Nathalie. Alle info op www.soupapp.be.