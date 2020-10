Nieuw Wetters bedrijf lanceert bakmixen met algen: “85 procent van het immuunsysteem zit in onze darmen” Didier Verbaere

03 oktober 2020

13u36 0 Wetteren Gutness is een nieuw Wetters bedrijf dat gespecialiseerd is in darmgezondheid. Afgelopen week lanceerde zaakvoerster Elke Vermeiren de eerste gezonde bakmixen ter wereld die gemaakt zijn met spirulina, dat is een superfood alg die vooral in sportmiddens bekend is.

Elke Vermeire (33) kampte enkele jaren terug als jonge, gezonde en werkende vrouw plots met een burn-out. Maandenlang was ze buiten strijd. “De klassieke geneeskunde vond geen oorzaak, noch een oplossing voor mijn problemen. Ik ben dan zelf op zoek gegaan naar antwoorden en verdiepte me in studies over ons immuunsysteem, darmen en hormonale huishouding. Daaruit bleek dat 85 procent van ons immuunsysteem zich in onze darmen bevindt en dat er een grote link is tussen darmklachten en burn-out”, zegt Elke. Ze schoolde zich om tot orthomoleculair voedingsdeskundige en specialiseerde zich in natuurvoeding. Ze is ook de auteur van het boek ‘Geluk in je buik’ met gezonde recepten uit haar energiekeuken.

Gestart als kleine cracker bakkerij

“Thuis startte ik eind 2018 met een kleine bakkerij waar ik crackers bakte waarin we de superalg spirulina in verwerkten. Dat is een zoetwateralg die vooral als voedingssupplement in de sport en tegen vermoeidheid bekend is. Deze natuurlijke algen bevatten enorm veel vitamines B en is een van de eiwitrijkste plantaardige producten ter wereld. Zelfs meer dan het meest eiwitrijke vlees op aarde. Ze bieden dus ook een alternatief voor vegetariërs en veganisten. De aanvraag was zo groot dat zelf blijven crackers bakken quasi onbegonnen werk was. Samen met mijn mama, Lisette De Wilde, ben ik dan gaan experimenteren met bakmixen zodat mensen zelf thuis kunnen bakken. Zo kwamen we tot drie recepten voor crackers, brood en een mix met granola. Die brengen we nu op de markt met ons nieuwe bedrijf Gutness via de webshop en we kunnen de bestellingen ook nu amper bijhouden”, glundert Elke.

“We bekijken nu ook of we de bakmixen via gespecialiseerde voedingszaken en bio-winkels kunnen verdelen. Een verpakking kost tussen 9 en 13 euro. Dat lijkt veel geld om een brood te bakken maar deze zijn zo voedselrijk dat je er veel minder van nodig hebt. Een maandpakket voor dagelijks gebruik kost slechts 58 euro voor een broodvervanger en supplement in één. Dat is toch een faire prijs voor een evenwichtige gezondheid?”, besluit Elke. Info en bestellen via www.gutness-lifestyle.com.