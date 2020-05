Nieuw Stien bier valt in de smaak: “Volgende brouwsel is besteld” Didier Verbaere

16 mei 2020

15u23 0 Wetteren Paul Weymeersch lanceerde zaterdag zijn nieuwe Stien Bier in Wetteren. Dat deed hij noodgedwongen met een éénmalige verkoop in de loods van zijn boomkwekerij. De hele voormiddag kwamen nieuwsgierigen er een doos bier halen. “Het volgende brouwsel is besteld”, lacht Paul.

Stien Bier Ippa is een nieuw amberkleurig hoppig bier van hoge gisting met 6,1 procent alcohol en gebrouwen met Poperingse hoppe (Belhop). Paul Weymeersch, boomkweker en kleinzoon van Polydoor De Winter, brengt met zijn nieuw Stien Bier een eerbetoon aan zijn grootvader. “Als kleinzoon van wijlen Polydoor De Winter wil ik ter zijner eer een bier op de markt brengen, Stien genaamd. Mijn grootvader, brouwer en afkomstig van Overbeke was een gekend en sociaal figuur in Wetteren. De Stien IPA is dus een écht Wetters bier met een Wetters verhaal over een Wetters figuur”, zegt Paul.

Geen degustatie

Heel wat horecazaken waren bereid om de Stien op de kaart te zetten. Maar de coronacrisis besliste er anders over. “Ik had het bier heel graag gelanceerd met degustatie in enkele café’s maar dat kan uiteraard niet. Daarom organiseerde ik deze particuliere verkoop zodat mensen hem thuis kunnen proeven. In het najaar komt er nog een tripel op de markt en voor de feestdagen willen we een Saison brouwen. En hopelijk kunnen we die bieren dan wel met een degustatie presenteren", besluit Paul.