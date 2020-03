Nieuw platenlabel ‘Pig Parade’ start in tijden van quarantaine met online huiskamersessies: “Alles begon na klacht rond geluidsoverlast” Didier Verbaere

23 maart 2020

20u12 7 Wetteren Pig Parade is het nieuwe onafhankelijke platenlabel dat een groep eigenzinnige muzikanten opgericht heeft in Wetteren. “Als eerste wapenfeit trakteren we alle verplichte thuisblijvers op een livesessie van The Leslies, net alsof zij bij u in de woonkamer zijn binnengewandeld.”

“Het is eigenlijk allemaal begonnen met een klacht voor geluidsoverlast, zo’n twee jaar geleden”, zegt Wouter Van den Bossche (ex-Freaky Age, DIX, Gairy Humball), een van de initiatiefnemers. De bands repeteerden toen al zo’n 15 jaar in een garage omgebouwd tot repetitieruimte, die ze op hun beurt ‘geërfd’ hadden van een vorige generatie muzikanten (Jim Cole en Senne Guns).

Niels François, muzikant bij The Grassroots Movement, Lefwerk en The Leslies, beaamt: “Die plek was voor ons altijd al een vrijhaven voor creativiteit en expressie. We kwamen er sinds onze vroege puberjaren samen om eens goed te ventileren. Elke dag maakte er wel iemand muziek, gaande van hiphop over powerpop tot post-metal. Het was zowel voor ons als voor Niek, de gastvrije eigenares van de garage, dan ook ondenkbaar om deze unieke stek te verliezen”.

Om onze repetitiegarage geluiddicht te kunnen maken, hebben we een benefietfestival georganiseerd. Het werd een onverhoopt succes. Toen hebben we beseft wat we kunnen bereiken als we de handen in elkaar slaan Wouter Van den Bossche

Dus besloot deze nieuwe lichting muzikanten het ‘kot’ helemaal te renoveren tot een geluiddichte repetitieruimte. Om hiervoor de nodige fondsen bijeen te krijgen, organiseerden ze in 2018 een benefietfestival, Kotteklein. De editie bleek een onverhoopt succes en was uitverkocht. “Toen hebben we beseft wat we kunnen bereiken als we de handen in elkaar slaan. Het zaadje was geplant. Nu, anderhalf jaar later, is het zover: Pig Parade is een feit”, zegt Van den Bossche.

Pig Parade wil vooral authenticiteit

“Wij zijn een ongelooflijk diverse groep muzikanten, maar delen wel een gemeenschappelijke visie: we streven naar maximale authenticiteit. We doen eigenlijk alles zelf, van het bouwen van onze speelruimte tot het maken van opnames, videoclips en artwork over promotie tot distributie. Wat daarbij centraal staat, is dat we elkaar dat extra duwtje in de rug kunnen geven.”

“Hiphop, indie, punk. Aan dat hokjesdenken doen wij niet mee. Probeer een wild zwijn maar eens te kooien”, zegt Koen De Gussem (Delta Crash en The Leslies).

De eerste Bungalowsessie in coronatijden, met The Leslies, vind je op https://www.youtube.com/watch?v=QIvBmFBvtNE. Maandag werd ook de nieuwe singel van The Grassroots Movement gelanceerd. De komende weken volgen clips van Delta Crash en Gairy Humball.