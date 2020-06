Nieuw platenlabel organiseert virtueel festival met beperkt live publiek in de Stadstuin: “Wetteren wordt één groot festivalterrein” Didier Verbaere

15 juni 2020

14u20 2 Wetteren Het nieuwe Wetterse label Pig Parade Records organiseert op zaterdag 4 juli een eerste livestream festival in samenwerking met de gemeente Wetteren en CC Nova. “Het wordt geen standaard ‘ik-speel-een-setje-voor-de-webcam-in-mijn-livingstream’, maar een professioneel optreden vanop het podium van CC Nova, volledig live te volgen”, zegt Kasper De Moor, uitbater van Het Posthotel en één van de organisatoren.

“Al vanaf het begin van de coronacrisis en de lockdown ontstond het idee voor een livestream festival. Met Pig Parade Records doken we eind december bij onze start de opnamestudio in met vijf lokale bands. Dat werd toen professioneel gefilmd door Sam Van Roosbroeck. Hij werkt ondertussen voor het Productieteam Media Vikings. We slaan nu de handen in elkaar voor dit eerste festival”, zegt Kasper De Moor van Pig Parade Records.

Zes bands en akoestische optredens

“Vanaf 17 uur zullen Bubba, Young Foxes, PD Martin Band, Mortier en The Grassroots Movement en nog een verrassingsact een liveset spelen op het podium van CC Nova. Daarnaast zijn er nog akoestische optredens op andere locaties. Het ‘publiek’ kan de optredens thuis gratis volgen via een livestream link. Alles wordt professioneel in beeld gebracht door een cameraploeg van Media Vikings”, zegt Kasper.

We praten ook met verschillende horecazaken om het festival uit te zenden zodat hun klanten kunnen volgen. Het zou mooi zijn mocht op elk plein in Wetteren het festival live te volgen zijn Kasper De Moor

Pig Parade Records had al een akkoord met de gemeente en door de versoepeling van de maatregelen kan er nu ook deels een live publiek toegelaten worden. “We koppelen er nu ook een buitenevent aan met een live zone in de Stadstuin achter de bibliotheek en CC Nova. Daar plaatst @The Movies een groot scherm en kan een beperkt publiek in bubbels de concerten volgen. Dat zal vermoedelijk slechts voor honderd personen toegankelijk zijn. Op die festivalweide zijn er ook kleinere live en akoestische optredens die exclusief voor dit publiek spelen. We praten ook nog met verschillende horecazaken om het festival uit te zenden zodat hun klanten kunnen volgen. Het zou mooi zijn mocht die dag op elk plein in Wetteren het festival live te volgen zijn en we zo de gemeente omtoveren tot één grote festivalweide”, zegt Kasper.

Drie tijdsblokken

Omwille van de maatregelen kan het publiek tickets kopen in drie tijdsblokken aan 10 euro en zo telkens twee grote en één akoestisch optreden volgen in de Stadstuin. Tussen alle optredens zijn er ook interviews en beelden van Wetteren over cultuur en toerisme. Je kan ook een combiticket kopen aan 20 euro en alle optredens volgen. De akoestische sets worden gebracht door Katrien Van Opstal, Jesushasatwin en Sitting Duck voor een zittend publiek. “Studio Flamingo maakt ook een groot spaarvarken waar mensen ons kunnen steunen. Dat geld gaat integraal naar de artiesten”, besluit Kasper.